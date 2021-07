Inter Women, Csiszár si presenta: “Sono felice di far parte di questo fantastico club”

Nuova esperienza per la centrocampista ungherese che non vede l'ora di iniziare l'avventura nerazzurra

Prime parole da giocatrice dell'Inter per la centrocampista ungherese Henrietta Csiszár, che si è presentata ai microfoni di InterTv: "Sono molto felice e contenta di essere qui - spiega - e di far parte di questo fantastico club, mi dà molta motivazione, non vedo l'ora di conoscere le mie compagne e tutto lo staff". Poi un passo indietro ricordando le esperienze passate: "Ho giocato per sei anni in Germania e ho sentito che era il momento di cambiare, darò il massimo per aiutare la squadra a fare bene." La riflessione si sposta dunque sul campionato italiano: "Tutti sanno che il torneo è cresciuto molto negli ultimi anni, per me sarà una nuova sfida con una lingua nuova, ma sono determinata a lottare per fare la storia col club." Spiegazione finale sulle caratteristiche tecniche: "Lavoro sodo e mi piace controllare impostazione e ritmo del gioco per dettare i tempi col pallone tra i piedi.