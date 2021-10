Inter Women, Csiszár: “Ko col Pomigliano, i casi di Covid non ci hanno aiutato”

La capitana della Nazionale ungherese: "Prontissime per la partita con la Samp, abbiamo tanta voglia di portare a casa tre punti".

Dopo la trasferta di Pomigliano, l'Inter Women di coach Guarino è pronta per la sfida di Genova contro la Sampdoria. Henrietta Csiszár ne ha parlato ai colleghi di Inter Tv: "Abbiamo avuto qualche caso di Covid in rosa nelle scorse settimane e questo non ci ha aiutato nella sfida con il Pomigliano. Avremmo dovuto vincere, ma non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo creato e in fase difensiva non abbiamo fatto bene. Stiamo facendo molto bene e prima della sconfitta di Pomigliano abbiamo vinto tre gare di fila. Adesso dobbiamo guardare avanti, continuare a lavorare sodo e a pensare alla prossima sfida. Contro la Sampdoria sarà una partita molto difficile: saranno molto determinate e giocando in casa sicuramente vorranno vincere. Noi saremo prontissime per la partita e anche noi abbiamo tanta voglia di portare a casa tre punti."