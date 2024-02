Fra pochi minuti, all'Arena Civica, l'Inter Women di Rita Guarino sfiderà il Como nell'incontro valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A. Si accomoda in panchina la nuova arrivata in casa nerazzurra Anna Maria Serturini, mentre è fuori Irene Santi che non figura nella distinta.

Ecco le scelte di Guarino e Bruzzano:

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 13 Merlo, 19 Alborghetti, 3 Bowen, 14 Robustellini; 23 Magull, 4 Junge Pedersen, 27 Csiszar; 36 Cambiaghi, 9 Polli, 11 Bonfantini.

In panchina: 12 Piazza, 7 Bugeja, 15 Serturini, 17 Fordos, 18 Pandini, 25 Thøgersen, 47 Fadda, 55 Tomter, 99 Jelcic.

Coach: Rita Guarino.

COMO (4-3-3): 1 Gilardi; 22 Skovsen, 24 Rizzon, 2 Lipman, 14 Cecotti; 16 Karlernas, 18 Hilaj, 20 Vaitukaityte, 21 Picchi; 10 Kajan, 8 Skorvankova.

In panchina: 12 Korenciova, 3 Zanoli, 4 Colombo, 5 Pastrenge, 6 Bergersen, 9 Martinovic, 11 Sevenius, 15 Bianchi, 27 Monnecchi.

Coach: Marco Bruzzano.

Arbitro: Iacobellis Assistenti: Fumarulo-Fracchiolla Quarto ufficiale: Gargano