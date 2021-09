Inter Women, Alice Regazzoli: “Il campionato è cresciuto di livello”

Il ritorno dopo la rottura del crociato: "Sono felice di tornare dopo un periodo di stop"

Partire bene era fondamentale soprattutto per far crescere la fiducia nell'ambiente. La pensa così anche Alice Regazzoli, che ha parlato ai microfoni ufficiali dell'Inter analizzando il successo sul Napoli: "È stata molto combattuta, siamo contente di aver portato a casa i tre punti e speriamo di far bene nei prossimi appuntamenti." L'occasione è stata buona anche per rivederla in campo dopo un lungo stop a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro avvenuta nel novembre 2020: "Sono felice di tornare dopo un periodo lontano dai campi e cercherò di dare il massimo per supportare al meglio le mie compagne". Uno sguardo immediato al prossimo appuntamento, di domenica, contro la Lazio: "Sarà un match combattuto, entrambe vorremo vincere e speriamo che a festeggiare saremo noi". Il movimento femminile progredisce in ambito strutturale, facendo passi in avanti con costanza. In tanti lo sostengono con fermezza e anche la Regazzoli è d'accordo: "Il campionato è cresciuto di livello e mi auguro che sia un bel torneo".