Inter Women, Alborghetti: “Due ko di fila, è normale. Con la Roma grandi stimoli”

La giocatrice nerazzurra a Inter TV: "Siamo una squadra giovane, l’importante è capire il nostro obiettivo"

Dopo un avvio promettente, Inter Women ha fermato la sua corsa in campionato incassando due sconfitte di fila. Stop che Lisa Alborghetti analizza così a Inter Tv: "Penso che abbiamo iniziato un percorso di crescita. Credo che abbiamo fatto bene nelle prime due partite, ci sta avere delle difficoltà. Siamo una squadra giovane, l’importante è capire il nostro obiettivo, lavorare tutte insieme e non dividerci alla prima difficoltà".

"Lavoriamo e cerchiamo di preparare ogni sfida nel migliore dei modi. Che sia la Roma, che sia stato il Pomigliano o le altre squadre. Ovvio che giocare con una squadra al vertice della classifica, ti porta ad avere degli stimoli in più però assolutamente stiamo lavorando molto bene. Siamo in crescita, cerchiamo di migliorare giorno per giorno".