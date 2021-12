Inter, svelato il “Goal of the month” di novembre: premio ad Anja Sønstevold

Per la prima volta premiata un componente della squadra femminile nerazzurra

E' di Anja Sønstevold la rete più bella del mese di novembre. La norvegese è stata premiata dai tifosi per il gol da oltre 30 metri realizzato in campionato nella gara contro l’Hellas Verona, vinta per 5-0.

Per la prima volta, il “Digitalbits Goal of the Month” viene vinto da un componente della squadra femminile nella stagione 2021/2022 dopo i due successi consecutivi per la prima squadra maschile. Il premio tiene conto delle dieci reti più belle del mese realizzate tra prima squadra maschile, femminile e Primavera.