Inter Femminile, Santi: “Ora il derby, vogliamo essere la prima squadra di Milano”

La centrocampista oggi in gol contro la Pro Sesto: "Era importante iniziare il cammino di Coppa Italia con il piede giusto"

Intervenuta ai microfoni di Inter TV dopo il successo per 0-6 sul campo della Pro Sesto in Coppa Italia, Irene Santi, centrocampista nerazzurra e autrice del gol capolavoro che ha chiuso il match, ha analizzato la prestazione personale e di squadra: "Sono contentissima per aver segnato questo gol, ogni rete è importante indipendentemente che questa arrivi in campionato o Coppa Italia, per l'1-0 o il 6-0. È arrivato questo rimpallo, ho aspettato che la palla scendesse e ho tirato, fortunatamente è andata bene. Oggi era importante iniziare il cammino di Coppa Italia con il piede giusto, non bisogna mai sottovalutare nessuna partita, occorre essere concentrate e fare sempre bene. Abbiamo rispettato tutte queste cose che ci siamo dette prima della gara. La prossima partita di campionato sarà contro il Milan, quindi il derby che è una sfida importantissima. Non vediamo l'ora di giocarla, di prepararci al meglio in modo da poter fare bene e riuscire a essere la prima squadra di Milano".