‘Inspiring Girls’, Cartelli e Santi incontrano i ragazzi di una scuola di Rho

Le due nerazzurre, scelte come ‘Role Model’, hanno raccontato il proprio modello di vita e la loro passione per il calcio

Come si legge nella nota di Inter.it,‘Inspiring Girls’ "è un progetto internazionale attivo in 24 Paesi e ha come obiettivo quello di incoraggiare le ragazze a seguire le proprie aspirazioni, libere da stereotipi di genere e si struttura attraverso il dialogo con 'Role Model' - donne impegnate con passione e successo nei più diversi ruoli professionali - che possano spronarle a non porsi limiti nella definizione del proprio percorso e a seguire le proprie ambizioni, qualunque esse siano. Le due calciatrici nerazzurre - prosegue il comunicato - sono state quindi scelte come ‘Role Model’ per raccontare alle ragazze e ai ragazzi presenti la loro storia e la loro passione per il calcio che le ha portate a vestire la maglia dell’Inter ma anche per sottolineare l’importanza del lavoro di squadra e di valori come l’inclusività e l’accettazione della diversità: un incontro costruttivo e proiettato verso le nuove generazioni".