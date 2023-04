Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, dovrà fare a meno di Flaminia Simonetti per l'amichevole di martedì contro la Colombia. La centrocampista dell’Inter, a causa di un problema muscolare al polpaccio destro, in questi giorni ha sostenuto allenamenti differenziati e si è sottoposta alle terapie del caso, ma non essendo disponibile per la gara di martedì è stata esclusa dalla lista delle convocate.