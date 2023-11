Arriva una notizia che può far scoppiare il caos nella Serie A Femminile: la formazione del Pomigliano ha annunciato infatti la propria intenzione di abbandonare il campionato con effetto immediato. La scelta è maturata dopo la partita persa contro la Sampdoria ed è stata ufficializzata con un comunicato dai toni molto avvelenati: "La società, al termine della gara odierna si è riunita con il suo CdA e alla presenza di tutti i soci, nel rispetto dei propri investimenti, nella nobiltà del progetto sportivo che da anni sta portando avanti, nella convinzione che i principi dello sport nel calcio femminile sono diventati vera utopia, dice basta! Lottare contro avversari invisibili diventa una lotta impari che ti toglie energie e la voglia di continuare. In aggiunta alla gestione arbitrale della gara con la Sampdoria dove arbitro e quarto uomo hanno gestito ed indirizzato l’esito della partita in favore delle liguri, attuando un atteggiamento monocolore dall’inizio alla fine della partita. Severità eccessiva nei confronti delle nostre calciatrici, permissivi in analoghi episodi a carico delle sampdoriane. (...) Per tutto questo e per altro comunicato direttamente alla Divisione Calcio Femminile, la società annuncia il ritiro della squadra dal campionato con effetto immediato".

Le Pantere blugranata, oltretutto, dovrebbero affrontare l'Inter domenica prossima, in quello che sarebbe il primo match delle nerazzurre nella nuova casa dell'Arena Civica di Milano, debutto che quindi rischia di slittare. Anche se, riporta il sito specializzato L Football, la comunicazione della compagine campana non avrebbe alcuna validità perché non conforme al regolamento, presentando vizi formali molto importanti. Si attendono sviluppi.