Maurizio Ganz non affronterà il derby femminile da tecnico del Milan. L'ex attaccante, un passato anche in nerazzurro come giocatore, è stato infatti esonerato dopo il difficile avvio di stagione. La panchina è stata affidata a Davide Corti, fino a poche ore fa allenatore della Primavera femminile.

Sabato alle 13.45 è prevista la stracittadina con l'Inter per la prima volta in campo all'Arena Civica. Previsto l'ingresso gratuito.