Il suo gol in pieno recupero ha gelato la Juventus Women e regalato all'Inter di Rita Guarino il primo punto della Poule Scudetto. La pantera nerazzurra Tabitha Chawinga si è aggiudicata il titolo di miglior giocatrice della sfida di ieri pomeriggio, non solo per la rete del definitivo 2-2: la malawiana è stata infatti la giocatrice che ha toccato più palloni in area avversaria (11) e tentato più dribbling (5) in questo incontro, come riportato da Opta.