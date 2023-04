Quinta giornata della Poule Scudetto di Serie A femminile che sorride all'avversario dell'Inter, ovvero le cugine del Milan: a vincere sono proprio le ragazze di Ganz che si impongono per 3-1 contro l'Inter Women di Rita Guarino. A poco è servita la risposta di Polli che ha rimediato all'iniziale svantaggio (sottoscritto da Grimshaw al 26esimo), gol che aveva conferito fiducia all'Inter, tornata a prendere in mano le redini del gioco.

Ma proprio nel momento migliore della squadra nerazzurra, sono arrivate le due reti del Milan, firmate da Piemonte e Vigilucci in due minuti. Non c'è più tempo per le interisti per tentare di riacciuffare il risultato e +3 per il Milan, che con questa vittoria sale a 38 punti e si stacca dalle nerazzurre in classifica, ferme a 35.