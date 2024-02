Altro passo indietro per l'Inter Women che vede nel Como ormai la sua bestia nera. Dopo la vittoria dell'andata, le lariane di Marco Bruzzano sono state capaci anche di sbancare l'Arena Civica superando le nerazzurre per 3-2. Sono le padrone di casa a portarsi in vantaggio grazie al rigore di Lina Magull, al terzo gol in due partite, ma dopo due minuti il Como raggiunge il pareggio con Zsanett Kajan che beffa due avversarie e con un colpo sotto firma il pari. Sempre Kajan trova il 2-1 per le ospiti a inizio ripresa con una gran punizione, ma anche qui bisogna aspettare poco perché il risultato si riequilibri: ci pensa Michela Cambiaghi che al 49simo svetta in area e batte Astrid Gilardi per il 2-2.

Al minuto 71, però, arriva il gol che gela le nerazzurre: lo firma Julia Karlernas, anche in questo caso con un colpo di testa. Con questa rete, il Como strappa altri tre punti all'Inter portandosi così a 18 punti, mentre le nerazzurre restano ferme a quota 23.