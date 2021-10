Guarino: “Serviva voltare pagina. La cosa importante era riprendere il percorso”

Il tecnico dell'Inter Women: "La Juve? Ci concentriamo sulla nostra crescita e sul miglioramento costante"

Rita Guarino, allenatore dell'Inter Women, commenta per Inter TV la vittoria ottenuta nel recupero con la Roma: "Serviva voltare pagina dopo le due sconfitte, ritrovare nell'interezza il gruppo squadra dopo aver attraversato un momento di grosse difficoltà non solo sul campo. Sono molto contenta per le ragazze che hanno mostrato un grande spirito di squadra".