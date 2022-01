Guarino: “Non siamo ancora una squadra matura. Correggeremo gli errori”

Le parole dell'allenatrice dell'Inter Women dopo l'1-1 col Napoli ai canali ufficiali del club

Egle Patané

Pari deludente quello di ieri contro il Napoli ottenuto dall'Inter Women di Rita Guarino che ai microfoni di Inter TV parla, non a caso, di "partita non giocata al massimo delle nostre possibilità. Non siamo state brave ad esprimere le nostre qualità, soprattutto nell’arto del primo tempo e parte del secondo. Nel corso della partita poi bbiamo concesso degli spazi e le avversarie si sono rese pericolose”.

Pareggio che lascia l’amaro in bocca ma che crea i presupposti per migliorare?

“Bisogna sempre creare presupposti per migliorare al di là del risultato. Non abbiamo fatto la partita che volevamo fare e deve servire da monito per tutte le circostanze in cui saremo impegnate: campionato e Coppa. Ma soprattutto insisterò sugli allenamenti perché il lato migliorativo deve passare da lì senza mai abbassare l’attenzione perché è una squadra non ancora matura per permettersi di giocare qualche volta non al cento per cento”.

L’Inter punta a diventare una realtà importante di questo movimento…

“Noi abbiamo il dovere di provarci a diventare una realtà importante perché il club lo merita perché è un club importante che sta investendo particolarmente in questo settore. Per cui è un atto dovuto. Ci sono le qualità per farlo. Dobbiamo diventare una squadra matura, cosa che ancora non siamo”.

Sulla prossima sfida:

“Indubbiamente lavoreremo in settimana per correggere innanzitutto l’atteggiamento e gli errori fatti in partita. Ci prepareremo al meglio per una squadra che è alla ricerca di punti e sarà agguerrita”.