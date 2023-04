Non concede alibi alle sue ragazze Rita Guarino dopo la pessima prestazione di oggi contro la Roma, che ha demolito l'Inter Women con un perentorio 6-1. Intervistata da La7 dopo la partita, il coach nerazzurro esprime così tutta la sua amarezza: "Analizzeremo il risultato, non ho molto da dire perché c’è stato un buio totale nel primo tempo, è stata una prestazione di basso livello. Le assenze non devono rappresentare degli alibi, qui è questione di attenzione e altre cose che non stiamo qui a descrivere. Un’assenza non può creare un peso così per noi.