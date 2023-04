Noor Eckhoff, una delle ultime arrivate in casa Inter Women, ha parlato del suo primo approccio al calcio italiano e anche del prossimo impegno contro la capolista del campionato, la Roma di Alessandro Spugna. Queste le sue riflessioni per Inter TV: “Ci dispiace tanto non aver raccolto punti dopo le prime due partite della Poule Scudetto e soprattutto la partita con la Juventus ci ha lasciato l’amaro in bocca. In alcuni momenti del match abbiamo giocato molto bene e si è vista l’enorme potenzialità di questo gruppo. In entrambe le partite abbiamo avuto le nostre possibilità ma ci è mancato il cinismo e se non segni diventa ancora più difficile vincere le partite. Onestamente penso di aver fatto bene, ma non credo di aver avuto ancora un ottimo impatto. Spero di abituarmi sempre di più a questo stile di gioco, trovare sempre più continuità qui all’Inter e fare ancora meglio".