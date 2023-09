"Ultimi giorni prima dell’inizio del Campionato" a scriverlo è il tecnico dell’Inter femminile Rita Guarino attraverso il proprio profilo Twitter. Ed infatti, è previsto per questo fine settimana l’inizio della serie A femminile. Saranno 10 le società ai nastri di partenza e nello specifico sono: Como, Fiorentina, Inter, Juventus, Milan, Napoli, Pomigliano, Roma, Sampdoria e Sassuolo. Debutto in esterna per le nerazzurre che faranno visita alla Sampdoria.

Daniele Luongo