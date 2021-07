Durante: “L’Inter è una grandissima opportunità, sono felice di essere qui”

Le prime parole nerazzurre del nuovo portiere di Inter Women

Ufficializzata nella giornata di oggi come nuovo portiere di Inter Women, Francesca Durante esterna le prime emozioni per lo sbarco in nerazzurro ai microfoni di Inter TV: "L’Inter è una grandissima opportunità - dice la classe '97 -. Sono felice di essere qui e voglio dare il massimo per fare qualcosa di buono tutte insieme. C’è voglia di tornare in campo, spero di andare il mio contributo e di dare il massimo ogni giorno".