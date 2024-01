Domani pomeriggio alle 12.30 l'Inter Women di Rita Guarino, reduce dallo splendido successo contro la Roma all'Arena Civica, torna in campo ospite del Napoli. Alla vigilia del match, Irene Santi, centrocampista delle nerazzurre, presenta la sfida ai microfoni di Inter TV tornando in primo luogo sull'ultimo, prestigioso risultato: "Sicuramente è stata una vittoria molto importante per fiducia, morale e punti. Fare punti con la capolista è qualcosa di molto importante e siamo contente di questo.

Sono sicura che cercheremo di fare sempre meglio. Contro il Napoli l'approccio sarà importantissimo, questa è una partita più importante perché dobbiamo confermare di essere state in grado di battere le prime in classifica".