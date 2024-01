Arriva dalla Bosnia un nuovo rinforzo per l'Inter Women di Rita Guarino. Marija Ana Milinkovic, centrocampista classe 2004 proveniente dall'SFK 2000 Sarajevo, premiata come miglior giocatrice del campionato bosniaco nell'ultima stagione, annuncia infatti in prima persona l'accordo raggiunto con il club nerazzurro: "L'Inter è uno dei club più grandi d'Europa.

Con l'aiuto dell'allenatore, che si è impegnato a presentare la mia migliore versione, ho realizzato il mio sogno. Sono stata a Milano pochi giorni fa per firmare il contratto, starò a casa altri dieci giorni finché non arriverà il visto per poter cominciare la mia avventura in Italia. Saluto gli amici e gli allenatori dai quali ho imparato di più".