Henrietta Csiszàr, centrocampista ungherese di Inter Women, ha rilasciato un'intervista per il Matchday Programme di Inter-Verona nella quale si è raccontata a 360°. Ecco le sue parole: "Sono una calciatrice a cui piace giocare per la squadra, mi descriverei come una grande lavoratrice e una persona che vive di entusiasmo e passioni. Quella per il calcio c’è sempre stata, ho sempre guardato tanto calcio in TV, ci giocavo con mio fratello, ha sempre fatto parte della mia vita, insieme ai miei affetti è la cosa più importante per me.

Cosa provi quando vesti la maglia nerazzurra? Chi sono i tuoi idoli?

"Sono sempre orgogliosa di vestire la maglia dell’Inter, e questo mi basta per dare ogni volta il 110% in campo. Idoli? Il primo è mio padre, anche lui giocava a calcio e mi ha insegnato molto, poi se devo pensare a una star del calcio dico David Beckham. All’Inter ci sono stati tanti campioni, un esempio per me è sicuramente Javier Zanetti".

E fuori dal campo?

"Mi piace guardare Serie TV, ascoltare musica, uscire con gli amici e cucinare, mi riesce piuttosto bene!».