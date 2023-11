Inter TV ha raccolto nel postpartita di Inter Women-Pomigliano anche le parole di Henrietta Csiszar, autrice del gol del momentaneo 1-1: "Sono tre punti importanti, soprattutto dopo la sconfitta contro il Como, abbiamo lavorato duramente, siamo rimaste unite e questo è il risultato. La prossima sfida contro la Juventus? Dobbiamo prepararci al meglio, perché sappiamo che non sarà una sfida semplice. Lavoriamo sempre per migliorarci come squadra, anche oggi abbiamo avuto tante occasioni per segnare due gol quindi dobbiamo migliorare anche in questo. Il gol? Sono molto felice di aver potuto aiutare la squadra".