Csiszar: “Entusiasta di essere all’Inter, voglio essere parte di qualcosa di grande”

Nuovo acquisto per Inter Women

"Sono assolutamente entusiasta di arrivare all'Inter e giocare per questo fantastico club con una grande storia. Sono emozionata nel poter chiamare l'Inter la mia nuova casa e dare tutto il mio meglio. Ora è tempo di essere parte di qualcosa di ancora più grande. Non vedo l'ora di incontrare i tifosi quando la stagione partirà". Sono le parole con cui Henrietta Csiszar ha commentato su Instagram il passaggio ufficiale in nerazzurro.