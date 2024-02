Dopo il pareggio in rimonta per 2-2 nella gara d'andata, l'Inter di coach Rita Guarino è pronta a scendere in campo nel match di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia femminile contro la Fiorentina. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 15:00 al Viola Park. Tra le nerazzurre, debutto dal primo minuto per la nuova arrivata Anna Maria Serturini, con l'altro nuovo acquisto Marija Ana Milinkovic in panchina.

Ecco le scelte ufficiali di Sebastian De la Fuente e Rita Guarino:

FIORENTINA (4-3-3): 1 Schroffenegger; 16 Erzen, 14 Toniolo, 34 Agard, 44 Faerge; 4 Cinotti, 21 Severini, 87 Boquete; 17 Janogy, 7 Longo, 20 Mijatovic.



In panchina: 24 Baldi, 55 Russo, 8 Parisi, 9 Hammarlund, 10 Catena, 11 Bellucci, 18 Johannsdottir, 23 Georgieva, 27 Tucceri Cimini.

Coach: Sebastian De La Fuente.

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thøgersen, 55 Tomter, 19 Alborghetti, 13 Merlo; 23 Magull, 4 Junge Pedersen, 27 Csiszar; 15 Serturini, 36 Cambiaghi, 11 Bonfantini.

In panchina: 12 Piazza, 7 Bugeja, 9 Polli, 14 Robustellini, 17 Fordos, 18 Pandini, 24 Milinkovic, 47 Fadda, 99 Jelcic.

Coach: Rita Guarino.

Arbitro: Dario Di Francesco (sez. Ostia Lido). Assistenti: Giudice - Jorgji. IV Ufficiale: Silvestri.