Nel presentare per Inter TV la sfida contro la Fiorentina di domani, Tabitha Chawinga, la colonna offensiva dell'Inter Women di Rita Guarino, torna con la mente al pareggio in extremis contro la Juventus arrivato grazie al suo gol che è valso il definitivo 2-2: "Era una partita molto importante per noi, abbiamo portato a casa un punto anche se ce l'abbiamo messa tutta per vincerla. Abbiamo comunque fatto una grande prestazione e ci dà fiducia per le prossime partite. Abbiamo fatto fatica ad ottenere risultati positivi, ma la gara contro la Juve può rappresentare la svolta per noi e ci può dare grande fiducia. Continueremo a lottare, siamo migliorate dopo aver parlato molto tra di noi. Nelle tre partite che mancano puntiamo a fare ancora meglio".

A partire da quella contro le viola: "La Fiorentina è una buona squadra e dobbiamo stare attente. Noi proveremo a fare sempre meglio, puntiamo alla vittoria; ci crediamo e ne abbiamo bisogno. Siamo in casa e daremo il massimo".