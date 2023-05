"Buona prestazione, abbiamo seguito bene il piano partita. Io e le mie compagne abbiamo dimostrato grande impegno". Questo il primo pensiero di Tabitha Chawinga ad Inter TV dopo il pari colto in casa della Juventus. "Contro la Juve non abbiamo uno score favorevole, questo è il secondo pareggio che otteniamo contro di loro quindi è un ottimo risultato. Contro di loro c'è stata solo una partita in cui non ho segnato.

Nelle altre ho fatto sempre uno o due reti, quindi è una cosa positiva per me e per la squadra. Segnare alla Juve ti dà grande motivazione, sono una grande squadra ma lo siamo anche noi. Ora dobbiamo pensare alla Fiorentina, non abbiamo ancora vinto in questa seconda fase e dovremo dare tutto per vincere".