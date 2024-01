Intervistato dal sito LFootball, Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha fatto chiarezza sulla data della nascita della Divisione professionistica femminile, per la quale recentemente si è parlato di uno slittamento al 2025: "Al momento, come decisione di Consiglio Federale, è confermata la data di luglio 2024. Ovviamente è un processo articolato perché bisogna mettere in piedi tutti gli strumenti per dare una sostenibilità economico-finanziaria a una lega autonoma. Lega autonoma vuol dire anche riforme della federazione per assicurare alla lega autonoma stessa un posto in consiglio federale e darle così la rappresentatività che merita. Per quanto riguarda le tempistiche, quindi, che possa esserci bisogno di un arco temporale maggiore non è escluso”.

Casini aggiunge: "Quello che occorre, dalle analisi che abbiamo fatto, è un maggiore investimento da parte di sponsor o soggetti privati e probabilmente anche un maggior sostegno da parte dello Stato. Abbiamo avuto un fondo generale sullo sport femminile che poi ha portato cifre molto più basse. Per altro andrà anche rinnovato perché, al momento, è destinato a terminare. Noi vediamo l’autonomia non tanto come uno strumento di per sé autosufficiente, in grado di garantire tutto questo ma come una condizione che deve accompagnare tutto questo. Il progetto va avanti e deve andare avanti".