Cartelli: “Essere all’Inter è un sogno, sono interista da quando ero piccola”

Il nuovo portiere di Inter Women si presenta al mondo nerazzurro

"Sono molto contenta, non vedo l'ora di andare avanti nella preparazione. È un sogno che si realizza, sono interista da quando sono piccolina". Parola di Carlotta Cartelli, portiere classe 1997 da oggi in forza a Inter Women. Ecco le sue parole a Inter TV.

Cosa rappresenta per te l'Inter?

Hai voglia di scendere in campo?

"Sì, è quello per cui lavoriamo e per cui lavoro tutti i giorni. Non vedo l'ora di vestire la maglia nerazzurra".