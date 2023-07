"Sono molto felice e orgogliosa di poter indossare questa maglia". Formula di rito per Haley Bugeja nelle sue prime parole da gicoatrice dell'Inter Women. La maltese, parlando ai microfoni di Inter TV, sottolinea: "Voglio fare il possibile per rappresentare questo club al meglio. Difficile da spiegare le mie sensazioni, è tutto ancora nuovo. Però la felicità è la cosa più grande".

Cosa rappresenta arrivare all'Inter per te?

"Un nuovo capitolo, è la mia seconda volta in Italia e spero di poter continuare la mia storia qui all'Inter. Credo che questo sia un club enorme, in Europa e nel mondo. Sono carica".

Cosa ti aspetti dalla Serie A?

"Un campionato più competitivo di prima. Sento che abbiamo una squadra forte, ho guardato le partite la scorsa stagione e ho giocato contro l'Inter. Sarà difficile ma ho fiducia di poter andare avanti e fare meglio dell'anno scorso".

Quali sono gli obiettivi tuoi e della squadra?

"Voglio vincere, fare il possibile per vincere e per la squadra: segnare, giocare bene, migliorare. Ma alla fine voglio vincere con la squadra. Spero di poter iniziare nel miglior modo possibile, ho tanta fiducia in questa squadra e nella società".