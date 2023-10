Oltre ad Hakan Calhanoglu, sul Matchday Programme di Inter-Roma è presente anche un'intervista a Katie Bowen, difensore neozelandese dell'Inter Women, che racconta il suo impatto col mondo nerazzurro: "Ho trascorso gran parte della mia carriera negli Stati Uniti, sicuramente qui in Italia il calcio è più tecnico, ho visto tanta qualità. Seguivo l’Inter anche prima e vestire questa maglia tutti i giorni è un onore, è una grandissima occasione giocare in un Club così prestigioso e rappresenta tantissimo per la mia carriera".

Ci sono degli sportivi a cui ti ispiri?

"Mi ispiro a tutti gli atleti che sono riusciti ad arrivare al top negli sport che praticano. Mi piace seguire anche il basket e qui da Michael Jordan a LeBron James ci sono tanti esempi".



