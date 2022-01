Boquete lascia il Milan Femminile: “Settimane difficili”. Ci pensa l’Inter Women

"È difficile lavorare quando le persone ascoltano solo per rispondere e non per capire e migliorare", ha detto con riferimento nemmeno troppo velato al tecnico Ganz

"Non è la situazione migliore, ma partire è la migliore soluzione. È stato un privilegio indossare questa maglia e difendere questi colori. Non posso che ringraziare al Milan e i tifosi per l'opportunità e per l'affetto". Inizia così il saluto sui social di Veronica Boquete al club rossonero. Un saluto in cui non manca una coda velenosa sul rapporto incrinatosi con il tecnico Ganz (che non viene però mai nominato): "Le ultime settimane non sono state facili e devo essere coerente. È difficile lavorare quando le persone ascoltano solo per rispondere e non per capire e migliorare. - continua la spagnola - Stando così, la cosa migliore è chiudere questa fase e iniziarne una nuova in cui mi permettano di stare in campo e godermi il calcio. Grazie a tutte le persone con cui ho potuto lavorare nel mio periodo milanese e, soprattutto, a quelle che sono state vicine alla fine. Il calcio ci farà incontrare di nuovo". Sulla centrocampista ormai ex Milan c'è l'interesse dell'Inter Women di Rita Guarino.