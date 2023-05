Tatiana Bonetti ha commentato per Inter TV il pareggio ottenuto in extremis dall'Inter Women contro la Juventus: "Non era facile perché perdevamo 2-0 dopo pochi minuti. Abbiamo dovuto mantenere la testa a questa partita, però siamo state brave a non mollare. Sapevamo che in qualsiasi momento la situazione potesse cambiare, ho apprezzato la volontà della squadra di crederci sempre. Abbiamo ottenuto un punto che dà morale, ora dobbiamo allenarci a manetta perché dobbiamo affrontare le ultime tre partite con la determinazione vista contro le bianconere.

Io non vedevo l'ora di rientrare e rivivere le emozioni del campo dopo tanta palestra, sono contentissima. Ne avevo bisogno, è stata una ripartenza per me. Ora attenzione alla Fiorentina; non sarà facile ma ci sono molti segnali positivi".