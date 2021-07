Bonetti: “Cercherò di portare la mia esperienza e i miei gol. Guarino valore in più”

Dopo l'ufficialità di questa mattina, Tatiana Bonetti si presenta ai canali ufficiali del club nerazzurro.

Tatiana Bonetti è una nuova calciatrice dell'Inter Women. Un arrivo ormai ufficiale dopo l'addio all'Atletico Madrid. L'attaccante 29enne si presenta così a Inter Tv: "Sono emozionata di tornare a giocare in una squadra già avuta sul mio percorso perché sono partita da qui. Prima si chiamavano le azzurre, pian piano sono diventate l’Inter. Ovviamente non è la stessa cosa, la società è cambiata, però per me è un ritorno al passato e sono sicuramente emozionata. Sono contenta di essere qui perché l’Inter è una società importante e ambiziosa che ha voglia di crescere, come sta facendo in questi anni e quest’anno cercheremo di fare uno step in più perché vogliamo dimostrare il valore della squadra”.