Beffa Inter Women in pieno recupero, pari con la Juve nell’andata dei quarti di Coppa

Boattin pareggia i conti dopo il vantaggio di Njoya. Si deciderà tutto nella gara di ritorno

Quando il successo era sul punto di concretizzarsi ai regolamentari, è arrivata la beffa per l'Inter Women che al Rigamonti Ceppi di Lecco si fa rimontare dalla Juventus in pieno recupero nel match d'andata valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Nel primo tempo la gara è pressocché equilibrata, le occasioni ci sono su entrambi i fronti. L'Inter è guardinga nella ripresa e controlla il gioco provando ad incrementare lo sviluppo offensivo. Così al 73' le nerazzurre passano: Njoya insacca battendo con istinto chirurgico Peyraud-MagninNjoya. Nei 10' finali Bonfantini ci prova prima in acrobazia, ecco in pieno recupero la beffa: Boattin pareggia da corner. Si deciderà tutto nella gara di ritorno.