Nuova stagione in vista per l'Inter Women, con Lisa Alborghetti chiamata a fare il punto sul ritiro delle nerazzurre ai microfoni di Inter TV: "Quest'anno il periodo estivo è stato lungo, sincermente non vediamo l'ora di scendere in campo, lavorare e conoscere chi è arrivato di nuovo. Sono assolutamente contenta - dice il capitano interista -. Penso che l'Inter sia una grande società, sin dall'inizio si puntava a questo: il progetto è in crescita, speriamo di toglierci qualche soddisfazione quest'anno. Guarino è un coach di esperienza, ha portato tanto a questo gruppo sotto il profilo tecnico, tattico e di personalità.

È stato un grande passo avanti. Mi aspetto una stagione più combattuta, dopo l'avvento del professionismo il livello si è alzato e ogni squadra dovrà portare quel qualcosa in più. Sarà un campionato più competitivo, ma è un bene perché vuol dire che siamo crescendo".