A poche ore dal calcio d'inizio del derby femminile, il capitano dell'Inter Women Lisa Alborghetti parla ai microfoni di DAZN, raccontando di sé, della sua crescita, ma anche della stagione in corso tornando con la mente all'ultimo, pesantissimo ko contro la Roma: "I cinque gol di scarto non ci sono andati giù, non sono da Inter. In ogni gara c’è qualcosa in cui avremmo potuto fare meglio, ma quando commetti degli errori contro avversarie che sanno approfittarne, li paghi carissimi. La Roma è senza dubbio una di quelle squadre che alla minima distrazione ti puniscono. Siamo però abituate a ripartire ogni volta, mantenendo la nostra consapevolezza".

Alborghetti ha giocato sei derby contro il Milan, come andrà il settimo? "Visto che sono arrivate tre vittorie e tre sconfitte, speriamo di portare a quattro i successi per l’Inter. Negli ultimi anni ogni partita è complicata perché il livello delle squadre si è alzato, ma il derby è qualcosa di diverso in tutto e per tutto. Si sente nell’aria, vieni trasportato da tutto quello che rappresenta. Non lo viviamo con tensione ma si sente tanto a livello emozionale". Punto di forza delle nerazzurre è Tabitha Chawinga: "A me piace sfidare Tabitha perché la sua bravura ti spinge al limite. È veloce e fisicamente straripante; ma anche dal punto di vista tattico è devastante. La sua intelligenza in campo ti impedisce quasi sempre di anticiparla. Se perdi l’attimo in velocità non la recuperi; se leggi bene il movimento ti sposta la palla. È una partita di scacchi in cui devi decidere la mossa in pochissimi secondi".