Alborghetti: “Abbiamo dei sassolini dei toglierci. Ci affidiamo a Guarino”

Parla la centrocampista della formazione di Guarino: "Vogliamo migliorare la stagione passata e toglierci qualche soddisfazione"

Dopo Irene Santi, tocca a Lisa Alborghetti esprimere dal ritiro di Chatillon le sensazioni sul ritiro precampionato dell'Inter Women ai microfoni di Inter TV. Dopo aver parlato del suo recente matrimonio, Alborghetti spiega: "La preparazione sta andando molto bene, stiamo lavorando tanto come è giusto che sia in preparazione. Questo è un gruppo con tante ragazze nuove e quindi dobbiamo cercare di assestarci. In preparazione va fatto questo, cercare di adattarci e lavorare tanto dando tutte noi stesse; poi i risultati si vedranno, ora bisogna solamente lavorare".