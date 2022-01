Ajara Njoya: “Felice di giocare nell’Inter, dove Eto’o ha scritto la storia”

L'attaccante camerunese dell'Inter Women: "Penso che il club sia contento di quanto stia facendo e sono felice"

Diventata da subito un punto di forza dell'attacco dell'Inter Women, la camerunese Ajara Njoya parla di sé e della sua passione per il calcio per il format 'I M Inter Woman'. Partendo dagli inizi difficili della sua avventura calcistica in un Paese come il Camerun fino alla realizzazione del poter diventare una calciatrice con tante esperienze internazionali: "All'inizio non era il mio sogno quello di cambiare spesso Paese; ma nel calcio quando si cresce si vogliono fare nuove esperienze. Aver giocato in Usa, Norvegia, Russia, Spagna ha rappresentato una grande esperienza. Ogni volta che vado in un nuovo Paese, mi accorgo come ogni campionato sia diverso".

Dici Camerun e inevitabilmente pensi ad un mito come Samuel Eto'o, che in nerazzurro ha scritto pagine importanti di storia: "Eto'o è una leggenda in Camerun, ha un ruolo fondamentale per il nostro calcio. So che qui all'Inter ha scritto la storia. Non ho parlato con lui prima di decidere di venire qui, ma quando ho firmato mi ha fatto i complimenti per la scelta. Per me è un piacere enorme giocare in un club dove ha giocato anche Samuel. Sono stata molto contenta di venire qui; quando ho parlato col mio procuratore di questa possibilità, mi ha detto che era un ottimo club, ambizioso. Ecco perché la scelta non è stata difficile. Sono molto felice di essere in Italia. Penso che il club sia contento di quanto stia facendo, considerati i miei numeri; ciò mi rende felice, perché il mio obiettivo è sempre stato quello di rendere orgoglioso il club. Ci sono molte persone che mi hanno fatto sognare, come Eto'o. Se i bambini mi prendono come esempio, ne sono fiera; il mio sogno è quello di essere un modello per i giovani".