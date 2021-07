Ag. Aprile: “Alla Juve per una crescita personale e sportiva”

Parla la procuratrice del portiere passato in prestito ai bianconeri

Tuttojuve.com ha intervistato Claudia Romanelli, agente di P&P Sport Management e rappresentante di Roberta Aprile. L'estremo difensore è passato in prestito dall'Inter alla Juventus Women. "L’opportunità di firmare alla Juventus è nata nella valutazione di alcune opportunità che abbiamo ponderato tenendo in considerazione alcuni fattori chiave: in primis quello della sua crescita personale e sportiva - dice la procuratrice - La concorrenza non la spaventa, anzi la stimola a dare il massimo e a non aver paura di mettersi in discussione. Le nostre aspettative sono orientate a proseguire una crescita personale e sportiva in un ambiente altamente competitivo come quello bianconero".