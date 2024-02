Piotr Zielinski non ha seguito il Napoli dopo la partita contro il Milan, anzi ha approfittato della permanenza a Milano per effettuare un passaggio chiave per il suo futuro: il centrocampista polacco ha infatti svolto nella mattinata odierna le visite mediche per conto dell'Inter, club dove giocherà a partire dalla prossima stagione. Manovra segreta della società nerazzurra, senza telecamere né clamore, e ultima mossa burocratica prima di consegnare a Simone Inzaghi un nuovo rinforzo per l'estate.

Il contratto del polacco, riporta la Gazzetta dello Sport, sarà di quattro anni o di tre più opzione per un’altra stagione, dunque un anno in più rispetto a Mehdi Taremi. Al calciatore dovrebbero andare circa 4,5 milioni di euro più bonus a stagione.

