Zenga: “Un terzo della mia vita è nerazzurra. Duelli vinti? Contano quelli nella vita”

Intervista a Dazn per l'ex portiere nerazzurro

Intervistato all'evento Wembrace organizzato da Bebe Vio a Milano, Walter Zenga ha parlato a Dazn in una breve intervista citando (come spesso gli capita) il suo periodo in nerazzurro. "Io ho 61 e 22 li ho passati all'Inter. Un terzo è una storia nerazzurra. Poi mi sono ritrovato a ragionare in una certa maniera verso i 40 anni, prima non avevo capito nulla. L'ultimo stadio è quello della maturità, della serenità e della consapevolezza dello star bene anche da solo, che è la cosa più importante della vita di un essere umano".