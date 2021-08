Zefi, è fatta con l’Inter. Martedì il giorno dell’arrivo: “Non vedo l’ora di cominciare”

Il gioiellino cresciuto nelle giovanili dello Shamrock Rovers non ha nascosto l'emozione in vista dell'approdo in nerazzurro

Daniele Alfieri

Kevin Zefi, talento irlandese classe 2005, paragonato per caratteristiche dal ct dell'Under 15 a Damien Duff e Eden Hazard, è il nuovo colpo del settore giovanile dell'Inter. Come riporta oggi il Sunday Times, Zefi, che negli scorsi mesi veniva accostato anche alla Juventus mentre a marzo 2020 fu invitato dal PSV Eindhoven ma il provino saltò a causa dell'emergenza Covid-19, completerà il suo trasferimento in nerazzurro già il prossimo martedì 3 agosto, mettendo la firma - secondo le notizie che arrivano d'oltremanica - su un contratto di 3 anni. Raggiunto dal Times nella sua casa a Dublino, il gioiellino cresciuto nello Shamrock Rovers, nonché giocatore più giovane di sempre ad andare a segno nella Premier Division irlandese, non ha nascosto l'emozione in vista del trasferimento a Milano: "Non vedo l'ora di cominciare", le sue prime parole.