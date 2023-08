Domani Javier Zanetti compirà 50 anni e li passerà in famiglia con una festa a sorpresa organizzata dalla moglie Paula. Come racconta alla Gazzetta dello Sport, 28 di questi li ha passati "in Italia, nell’Inter, e questo è un privilegio. Il corporate, il mister, la parte sportiva: tutti sanno che ci sono quando serve. Sempre pensando alla crescita del club". Studia ancora. Si è iscritto al corso di “Management and Entrepreneurship” della Bocconi. Sempre con l'idea di essere utile al club.

L'intervista riparte da qui e dalla finale persa a Istanbul. "Mi aspettavo una finale così, giocata alla pari e con coraggio. Le occasioni sfruttate e un po’ di fortuna, ecco cosa è mancato, ma siamo fieri di noi". Si parla di tante persone che hanno ruotato o ruotano intorno al mondo Inter. Inzaghi ("La sua caratteristica principale è la tranquillità, questa calma che hanno i forti l’aveva Gigi Simoni"), Lautaro ("Ha fatto i passi giusti, con umiltà: deve confermare la leadership con ancora più responsabilità") e Lukaku: "Per ciò che l’Inter ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di comportamento. Come professionista e uomo. Lui ha diritto di andare dove vuole, ci mancherebbe, bastava solo dirlo per tempo. Nessuno, però, è più grande del club e nel costruire una squadra devi sempre considerare chi metti in spogliatoio".

Tra le immagini del passato sceglie la presentazione assieme a Rambert, la semifinale persa in Champions nel 2003, la partita d'addio del 2014 contro la Lazio e la finale di Champions vinta nel 2010. Oltre, ovviamente, alla famiglia con tre figli. "Il più forte? Zidane (ma nell'intervista gli viene chiesto di non citare Messi o il Ronaldo brasiliano, ndr). Il più sottovalutato o il più incompreso? Recoba non ha espresso la sua grandezza. Pirlo è stato grande altrove, ma solo perché non era qui nel momento giusto", continua Zanetti. Maicon e West prendono la palma per i più simpatici. "Chi passa da qua ripensa sempre con gioia all’Inter, magari vuole tornare... Possono cambiare le gestioni, ma non dobbiamo perdere l’identità: per questo mi batto - dice ancora - Un senso di famiglia che ho respirato dal primo giorno. Una famiglia resiliente nelle difficoltà, che si rialza insieme".

La chiosa è l'ennesiam dichiarazione d'amore al club. "Mi vedo attivo, sempre pronto a dare tutto per l’Inter. Perché per me l’Inter ci sarà sempre. Anche se non dovessi avere un ruolo o stare fuori dal club, non posso togliermi questi colori".