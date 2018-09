Intervenuto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Festival dello Sport presso lo storico auditorium di RCS in via Balzan 3 a Milano, Javier Zanetti ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in chiave Inter: "Credo che lo sport debba avere un'importanza fondamentale nella vita di tutti. Questa prima edizione del Festival dello Sport è un evento importante al quale sono orgoglioso di partecipare e sono orgoglioso di aver fatto parte dell'Inter che ha conquistato il Triplete. Una squadra che ha scritto una pagina importante della nostra storia - ha sottolineato il vicepresidente nerazzurro -. L'Inter di nuovo in Champions? Siamo tornati lì dove dobbiamo stare. Siamo stati sorteggiati in un gruppo molto tosto, ma con entusiasmo e la giusta convinzione ce la giocheremo con tutti. Prima della sosta abbiamo ottenuto una grande vittoria a Bologna. In questi giorni stanno rientrando i nazionali che torneranno ad essere a disposizione di Luciano Spalletti. Ora concentriamoci sulla partita con il Parma e poi penseremo ai tanti impegni che ci aspettano".

VIDEO - SON, CHE GIOCATA: SCAVETTO E TUNNEL DI TACCO CON IL CILE