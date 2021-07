Zanetti: “Scudetto e Copa America, Lautaro mi ha detto che era molto emozionato”

Pupi: "Ho visto la sua evoluzione all'Inter, sono felice abbia vinto questo trofeo"

Ancora al settimo cielo per la Copa America conquistata dall'Argentina battendo gli acerrimi rivali del Brasile 1-0 nella finalissima del Maracana, Javier Zanetti ha diviso equamente i meriti di questo trionfo tra giocatori e il ct Lionel Scaloni. Non mancando di dedicare una menzione speciale a Lautaro Martinez: "Ci siamo scambiati dei messaggi, sono molto contento per lui che ha avuto la possibilità di essere il numero nove della Nazionale che ha raggiunto questo titolo - le parole di Pupi a Canal IP -. Ho visto la sua evoluzione all'Inter, il tipo di giocatore che è dentro e fuori dal campo. Dopo lo Scudetto, mi ha detto che era molto emozionato per la Copa America. Il fatto che sia diventato campione mi rende molto contento per lui e la sua famiglia".