Zanetti: “Liverpool molto forte ma noi siamo l’Inter e saremo pronti”

Il commento di Pupi, ottimista in vista della gara con i Reds

In occasione del Charity Dinner Gala per celebrare i vent'anni della Fondazione Pupi, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha risposto ai giornalisti presenti su vari temi che riguardano anche e soprattutto la Beneamata: "Vent’anni sono tanti. Prima di tutto devo ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso in cui abbiamo fatto tantissimi progetti per i bambini del mio paese. Non era semplice ma si sono fidati di me e di quello che noi gli raccontavamo. Iniziare con 34 bambini e arrivare adesso, dopo vent’anni, ad aiutare circa mille famiglie è un bel risultato”.