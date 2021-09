Zanetti: “La squadra si sente forte, ora serve un passo in più in Champions”

Le parole del vicepresidente nerazzurro Zanetti poco prima del calcio d'inizio del match di Kiev

"Quando giochi una competizione come la Champions, le sensazioni sono sempre positive. Stadio difficile, ma siamo pronti per una grande partita. Vista la prestazione come quella con il Real, la fiducia c'è, ora vogliamo fare risultato".

"Dopo aver vinto lo scudetto, c'è più consapevolezza. La squadra si sente forte e lo dimostra in campo. Per la Champions bisogna fare un passo in più per superare questo turno. Poi speriamo di andare avanti il più possibile".