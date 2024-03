"Da quando è iniziata la stagione, pensiamo partita dopo partita". Comincia con queste parole la chiacchierata di Javier Zanetti con i media presenti all'evento della 'Fondazione Pupi' nella serata dedicata all'adozione a distanza. Il vice presidente nerazzurro parte dal +15 in campionato sulla Juventus seconda in classifica: "È vero che è un vantaggio importante, a noi interessa solo la partita col Bologna e fare il nostro lavoro - le parole raccolte da Calciomercato.com -. Inutile nasconderlo, stiamo facendo un'ottima annata. Il lavoro di Inzaghi e dei ragazzi ci sta dando grande soddisfazione, questo lavoro non inizia quest'anno ma da tanto tempo, siamo riusciti a creare un bel gruppo e abbiamo fatto sì che l'Inter sia competitiva in tutte le competizioni, speriamo di finire nel migliore dei modi".

Sulla permanenza di Simone Inzaghi:

"Anche lui ha detto che si trova molto bene nella nostra famiglia, si è formato un bel gruppo tra noi dirigenti, lo staff, i giocatori, i tifosi. C'è grande empatia, c'è una grande cultura del lavoro. C'è programmazione, c'è strategia. Quando abbiamo creato questo gruppo, abbiamo voluto dare continuità a questo lavoro e i risultati stanno arrivando".



Su Lautaro Martinez:

"Sono felicissimo per lui, quando l'abbiamo preso speravamo di vederlo a questo livello. Un grande senso di appartenenza, grande riferimento per tanti. E' il nostro capitano, dimostra quanto ci tiene. Sono tranquillo, lui è felicissimo da noi".



Sul ritorno dell'ottavo di Champions League contro l'Atletico Madrid:

"Non ci siamo sentiti io e il Cholo, conoscendolo mi aspetto una partita come l'andata. Contro un avversario forte, non sarà semplice. Siamo in grado di poter competere, speriamo di portare a casa la qualificazione".



Sulla possibilità di vincere lo scudetto nel derby contro il Milan:

"Non facciamo calcoli. Pensiamo al Bologna, se arriverà questo momento, speriamo al più presto, non ci pensiamo. Pensiamo al nostro percorso che è molto positivo".



Sul rinnovo di Lautaro Martinez:

"Sono molto fiducioso, stiamo lavorando assieme al suo agente per concludere il suo rinnovo. Anche lui ha detto che bisogna stare tranquilli perché la sua intenzione è di rinnovare, speriamo sia così".



Sul paragone tra l'Inter attuale e quella del Triplete:

"Difficile fare paragoni, di sicuro questa Inter diverte, si vede che si trovano molto bene. E' un piacere enorme vedere giocare questi ragazzi, come vice presidente e tifoso, vedo un'Inter molto forte come quella del Triplete".

